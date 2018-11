Trapani, fortezza Provinciale

La legge del Provinciale manda in orbita il Trapani. La settima vittoria interna su altrettante partite disputate consente alla formazione granata di riprendersi il primato, almeno in attesa di Rende-Vibonese.

Nonostante una sfida cominciata male a causa dell’immediato vantaggio di Partipilo, bravo a concludere una bella azione corale sfruttando un assist di Monaco, i padroni di casa non si scompongono mai ribaltando il risultato con un veloce uno-due a cavallo della mezz’ora: Nzola, ex di turno, approfitta di uno svarione di Pino e Marino per battere Tarolli; Tulli, due minuti più tardi, completa il sorpasso con un perentorio colpo di testa su cross di Corapi.

Tarolli nega a Nzola il bis in chiusura di primo tempo, ma il Trapani non si ferma e triplica con Evacuo, da poco subentrato proprio a Nzola e lesto a infilarsi tra le maglie larghe della difesa avversaria.

TRAPANI-FRANCAVILLA 3-1

Trapani (4-3-3): Dini 6.5; Scrugli 7 (47′ st Garufo sv), Mulè 6.5, Da Silva 6.5, Ramos 6.5; Corapi 7, Taugourdeau 7, Costa Ferreira 7; Golfo 6.6 (47′ st Toscano sv), Nzola 7 (26′ st Evacuo sv), Tulli 7 (36′ st Dambros sv). In panchina: Kucich, Aloi, D’Angelo, Garufo, Girasole, Culcasi. Allenatore: Italiano 7

Francavilla (3-5-2): Tarolli 5; Pino 5, Marino 5, Sirri 5; Albertini 5.5, Monaco 6, Vrdoljak 6 (44′ pt Lugo Martinez 6.5), Folorunsho 6 (41′ st Mastropietro sv), Pastore 5.5; Partipilo 6.5, Sarao 6 (41′ st Sparacello sv). In panchina: Turrin, Tchetchoua, Cason, Anastasi, Caporale, Arfaoui, Vukmanic. Allenatore: Trocini 5.5

Arbitro: Maranesi di Ciampino 6

Reti: 7′ pt Partipilo, 29′ pt Nzola, 31′ pt Tulli, 29′ st Evacuo

Note: spettatori 2.884 per un incasso di 19.790 euro. Ammoniti: Silva, Kucich. Angoli: 4-2. Recupero: 2′, 5′