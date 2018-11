Llama cerca spazio

Calapai fermo ai box, Llama da rilanciare. Il Catania si avvicina alla sfida interna con la Reggina, in programma sabato sera al Massimino, con un assente annunciato e un elemento in cerca di spazio.

Il primo è Luca Calapai, fermatosi per un problema muscolare durante la sfida col Catanzaro. Il laterale destro ha cominciato il percorso di recupero, ma sta lavorando a parte e non sarà disponibile per la partita contro i calabresi.

Migliora, invece, lo stato di forma di Cristian Llama, a sua volta reduce da uno stop per una noia a un polpaccio. L’argentino si è ormai lasciato i problemi fisici alle spalle e si propone come opzione sulla trequarti per Sottil, che sinora lo ha impiegato solo in tre gare, sempre da subentrante, per un totale di 81 minuti.

La preparazione dei rossazzurri al match con la Reggina proseguirà con una seduta giovedì mattina e venerdì pomeriggio con rifinitura e convocazioni.