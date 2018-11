Palermo, problemi per Struna

PALERMO – Prosegue la preparazione del Palermo in vista dell’anticipo di venerdì sera in casa del Verona dell’ex Fabio Grosso. Per i rosanero di Stellone attivazione, esercitazione tattica, lavoro tecnico e partita in porzione ridotta del terreno di gioco.

Aleesami, Embalo, Nestorovski e Trajkovski hanno lavorato regolarmente con il gruppo, mentre Struna “a seguito di un trauma al ginocchio sinistro rimediato durante la partita Slovenia-Norvegia, ha lamentato risentimenti in carico all’articolazione traumatizzata. Pertanto dopo valutazione clinica, verrà sottoposto a indagine strumentale”.

Puscas, rientrato questo pomeriggio in città, ha svolto un lavoro differenziato programmato. Alastra si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. La squadra tornerà in campo giovedì per una seduta di allenamento a porte chiuse.