Catania, altra rotazione

Tutti disponibili, a parte l’infortunato Llama. Sono 22 i convocati dal tecnico Andrea Sottil per la trasferta di Bisceglie, che vedrà il Catania in campo domenica alle 16.30.

Dopo l’impegno infrasettimanale in Coppa Italia, il tecnico rossazzurro rilancerà dal 1′ molti dei giocatori tenuti a riposo, almeno inizialmente, contro il Sassuolo.

Nel confermato 4-2-3-1 si rivedranno dall’inizio Aya e Scaglia in difesa, Biagianti in mezzo, Vassallo e Lodi sulla trequarti, Marotta come unica punta.

Elementi come Baraye, Angiulli e Brodic, in luce contro il Sassuolo, partiranno dalla panchina, ma con la concreta possibilità di essere impiegati a gara in corso, se le circostanze lo richiederanno.

Questa la lista completa dei convocati. Portieri: 12 Matteo Pisseri, 1 Guido Pulidori. Difensori: 4 Ramzi Aya, 17 Joel Baraye, 26 Luca Calapai, 23 Simone Ciancio, 28 Andrea Esposito, 3 Dragan Lovric, 8 Luigi Alberto Scaglia, 5 Tommaso Silvestri. Centrocampisti: 6 Federico Angiulli, 27 Marco Biagianti, 21 Rosario Bucolo, 10 Francesco Lodi, 19 Kalifa Manneh, 18 Giuseppe Rizzo. Attaccanti: 7 Maks Barisic, 14 Fran Brodic, 11 Davis Curiale, 9 Alessandro Marotta, 24 Adis Mujkic, 20 Andrea Vassallo.