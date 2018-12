“Struna? Indisponibile come altri”

PALERMO – “Struna è indisponibile come lo sono altri giocatori. Non sta a me parlare di tutto il resto o dire altre cose”. Così l’allenatore del Palermo, Roberto Stellone, prova a neutralizzare ogni possibile distrazione per la sua squadra e a proposito delle voci sul difensore Aljaz Struna che è a un passo dalla cessione ribadisce la sua volontà di parlare solamente della partita.

“Concedetemi questa risposta – continua – devo pensare agli undici che giocano e ruotare più giocatori che sia possibile in vista di queste ultime partite di campionato facendo affidamento solamente sui disponibili. Oggi Struna è indisponibile. C’è un direttore sportivo molto bravo a parlare di queste cose e soprattutto ad agire. Non mi voglio fare distrarre: abbiamo ventiquattro o venticinque giocatori importanti che stanno lì a dare un contributo importante per queste partite. La società, comunque, sa che ad ogni uscita deve corrispondere un’entrata”.

A proposito della partita di domani alle 17,30 sul campo dello Spezia, Stellone annuncia la formazione: “Giocheranno Brignoli, Salvi, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Jajalo e Murawski in mezzo; Trajkovski e Falletti esterni; Puscas e Moreo in attacco. Dovremo stare attenti perché lo Spezia vorrà ottenere il massimo dalla partita contro la capolista”.