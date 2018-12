Il Trapani non molla il 2° posto

Non rallenta il Trapani, che tiene il Catania a distanza di due punti e festeggia il Natale al secondo posto grazie al 3-1 sul campo della Paganese, ultima in classifica. Succede tutto nel secondo tempo: la squadra di Italiano piazza un micidiale uno-due nei primi sette minuti con Aloi e Dambros, che risponde al super gol di Marotta con una rete fenomenale. Dopo la zampata di Cesaretti è Nzola a chiudere la gara alla mezz’ora.

L’inizio è dei campani, che spaventano Dini con una punizione di Scarpa. Sono passati due minuti. Quindi è un monologo del Trapani, che soprattutto da metà tempo in avanti costruisce occasioni in serie: Santopadre è bravo sulle conclusioni di Dambros e Taugourdeau, ma sulla botta di Tulli ci vuole il palo per salvare il risultato.

Comincia la ripresa e Aloi la sblocca. Cinque minuti più tardi la percussione di Dambros si conclude col magnifico sinistro del 2-0. La Paganese si scrolla la prudenza di dosso e reagisce: Parigi impegna Dini, quindi Cesaretti accorcia in mischia. Troppo poco comunque per strappare punti ai granata, che trovano il 3-1 della sicurezza con l’opportunismo di Nzola dopo il palo di Corapi.