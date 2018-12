Catania, Natale di lavoro

Il Catania non si ferma neppure a Natale. Come gli altri club di C, la formazione etnea ha lavorato anche il 25 dicembre, in vista del turno infrasettimanale che la porterà in campo giovedì a Rieti, un giorno più di tardi di tutte le altre, impegnate il 26.

A Torre del Grifo, Sottil ha diretto una seduta di rifinitura alla vigilia della partenza per la trasferta laziale. Unico indisponibile Baraye, bloccato da un infortunio muscolare che l’ha costretto a uscire nel corso del primo tempo della partita con la Cavese.

Per rimpiazzarlo sulla sinistra, ballottaggio aperto tra Ciancio, dirottato sulla fascia mancina dopo l’uscita del senegalese, e Scaglia, entrato nel finale di partita.