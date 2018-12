Il Palermo è in fuga

CITTADELLA (PADOVA) – Un colpo esterno per chiudere il 2018. Il Palermo passa per 1-0 sul campo del Cittadella, alla seconda sconfitta consecutiva, e consolida il primo posto andando a +5 sulle seconde.

Nel primo tempo i padroni di casa spingono con più continuità e sfiorano il vantaggio in Risultatidue occasioni: al 30′ cross di Benedetti dalla trequarti e colpo di testa di Finotto a lato di poco; al 38′ altro cross di Benedetti e miracolo di Pomini sul tiro al volo di Panico. Al 44′ la risposta del Palermo: cross di Salvi, tiro di Trajkovski respinto da Paleari e palla di nuovo sui piedi dell’attaccante rosanero, che però non riesce a ribadire in rete.

Il secondo tempo inizia con due grandi occasioni per il Cittadella: al 1′ Panico calcia da distanza ravvicinata e colpisce il palo su cross del solito Benedetti, la palla poi finisce in angolo e sugli sviluppi del corner è Adorni a centrare un altro legno, stavolta di testa.

Gol sbagliato, gol subito: al 6′ Trajkovski ruba palla a Iori e serve Falletti, che controlla e batte Paleari in uscita. Dopo l’1-0 il Palermo si limita a controllare il risultato e la partita si conclude senza ulteriori emozioni.

CITTADELLA-PALERMO 0-1

Cittadella (4-3-1-2): Paleari 6; Ghiringhelli 6, Adorni 6.5, Drudi 6.5, Benedetti 6.5; Settembrini 7, Iori 6.5, Branca 5,5 (20′ st Malcore 5); Siega 5.5 (35′ st Bussaglia sv); Panico 6 (20′ st Proia 6), Finotto 6. In panchina: Maniero, Camigliano, Zanella, Pasa, Dalla Bernardina, Cancellotti, Pasha. Allenatore: Venturato 6.

Palermo (4-3-2-1): Pomini 6; Salvi 6, Pirrello 6, Bellusci 6.5, Szyminski 6; Murawski 6.5 (42′ st Fiordilino sv), Jajalo 6, Chochev 6.5 (30′ st Haas 6); Falletti 6.5 (36′ st Puscas sv), Trajkovski 6.5; Moreo 6. In panchina: Brignoli, Avogadri, Rispoli, Accardi, Embalo, Ingegneri, Cannavo. Allenatore: Stellone 6.5

Arbitro: Aureliano di Bologna 5.5.

Rete: 6′ st Falletti.

Note: pomeriggio soleggiato, temperatura rigida, terreno in perfette condizioni. Spettatori: 4815. Ammoniti: Adorni, Benedetti, Bellusci, Fiordilino. Angoli: 10-1 per il Cittadella. Recupero: 1; 6.