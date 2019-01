Parisi e Crispino al Siracusa

Due nuovi arrivi per il Siracusa. Gli aretusei hanno ingaggiato il laterale destro Tino Parisi e il portiere Diamante Crispino.

Per Parisi, prelevato in prestito dal Livorno (una sola presenza in B nel campionato in corso), si tratta di un ritorno: il cursore di fascia, 23 anni, ex Catania, nella passata stagione con la maglia del Siracusa ha collezionato 32 presenze e 5 reti.

Il nuovo portiere è Diamante Crispino, prelevato dal Bisceglie, club dal quale si è svincolato tramite rescissione consensuale.

Nato a Caserta 24 anni fa, Crispino è cresciuto nel settore giovanile del Napoli prima di passare al Como e poi al Bisceglie, formazione con la quale quest’anno ha collezionato 19 presenze.

L’estremo difensore ha già svolto in mattinata il suo primo allenamento con la squadra e sarà a disposizione del tecnico Raciti per il derby col Catania.