Il Catania resta solo

Luci basse, niente pubblico e soprattutto niente avversari. La surreale notte del Catania va in scena secondo copione.

Il Matera non si presenta neppure con la formazione Berretti e consegna ai rossazzurri la vittoria a tavolino nel turno infrasettimanale valido come terza giornata di ritorno del campionato di Serie C.

Come da regolamento, la formazione etnea si è recata regolarmente al Massimino, ha presentato la distinta ufficiale all’arbitro e atteso con il direttore di gara, il signor Eduart Pashuku della sezione di Albano Laziale, per i 45 minuti richiesti prima di rompere le righe.

Adesso non resta che aspettare la pronuncia del giudice sportivo, il quale, ricevuto il referto dell’arbitro, formalizzerà il 3-0 per la squadra di Sottil.

Questa, a margine, la formazione annunciata dal Catania (4-3-3): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Baraye; Carriero, Lodi, Angiulli; Barisic, Di Piazza, Manneh. In panchina: Pulidori, Esposito, Lovric, Scaglia, Biagianti, Bucolo, Brodic, Curiale, Mujkic, Pecorino, Vassallo.