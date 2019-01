Sarno convocato, Marchese ripescato

Volti nuovi e ripescati. Non mancano le novità tra i 22 convocati dal tecnico del Catania, Andrea Sottil, per la gara interna con il Rende.

La prima riguarda Vincenzo Sarno, fresco di arrivo a Torre del Grifo: l’esterno d’attacco, che a Padova nell’ultimo mese e mezzo ha svolto un lavoro esclusivamente individuale, ha sostenuto il primo allenamento con i rossazzurri ed è stato subito inserito in gruppo ricevendo la maglia numero 33.

Tra i convocati si nota anche la presenza, per la prima volta in questa campionato, di Giovanni Marchese. Fuori dal progetto tecnico ma con un contratto ancora in essere, il mancino di Delia era finito fuori lista e sin qui si era visto solo in Coppa Italia.

Durante il mercato, però, la lista over resta aperta e può essere modificata partita per partita. Occasione che il Catania ha sfruttato in considerazione della situazione non ideale proprio per quel che riguarda i laterali mancini.

Baraye fa parte dei convocati, ma non è al meglio: qualora il senegalese, le cui condizioni verranno ulteriormente valutate domani, non venisse ritenuto pronto per giocare dal 1′, Sottil avrebbe il solo Scaglia, peraltro probabile partente, come alternativa di ruolo.

L’altra opzione, ossia, Ciancio, è out per noie alla schiena. Indisponibili anche Rizzo (problemi muscolari), Marotta (alle prese con i postumi del trauma cranico rimediato a Siracusa) e Llama.

Sottil deve assegnare una maglia in mediana, dove Carriero, Angiulli e Bucolo sono in corsa per affiancare Biagianti e Lodi. In difesa torna Silvestri dal primo minuto, in avanti Di Piazza si prepara al debutto da titolare dopo l’ingresso a gara in corso al De Simone.

Questa la lista completa dei convocati. Portieri: 12 Matteo Pisseri, 1 Guido Pulidori. Difensori: 4 Ramzi Aya, 17 Joel Baraye, 26 Luca Calapai, 28 Andrea Esposito, 3 Dragan Lovric, 15 Giovanni Marchese, 8 Luigi Scaglia, 5 Tommaso Silvestri. Centrocampisti: 6 Federico Angiulli, 27 Marco Biagianti, 21 Rosario Bucolo, 30 Giuseppe Carriero, 10 Francesco Lodi, 19 Kalifa Manneh. Attaccanti: 7 Maks Barisic, 14 Fran Brodic, 11 Davis Curiale, 32 Matteo Di Piazza, 33 Vincenzo Sarno, 20 Andrea Vassallo.