La Sicula attacca, la Virtus vince

Tante assenze e poca mira. Risultato: zero punti. La Sicula Leonzio in casa della Virtus Francavilla raccoglie solo frustrazione, battuta da una punizione all’inizio del secondo tempo e incapace di trovare il pareggio nonostante la timidezza degli avversari di pari classifica.

I primi 45 sono da dimenticare. L’unico brivido è un tiro centrale di Laezza a pochi secondi dall’intervallo: Nordi dice no. Al rientro in campo la stangata: Folorunsho indovina la botta e trova l’1-0. Da questo momento solo Sicula: ci provano Aquilanti (colpo di testa appena fuori), Russo (palo), Gammone (palla alta).

Le ultime due emozioni sono sempre targate Leonzio: prima Caporale anticipa di un soffio Vitale, poi i lentinesi protestano per per un contatto Gigliotti-Russo in area; l’arbitro vede una simulazione e per il fantasista scatta il secondo giallo. “Per me è rigore netto – dice alla fine l’allenatore Torrente -. Invece il giocatore è stato espulso. La partita è stata equilibrata nel primo tempo, poi è stata decisa dagli episodi: la loro punizione è stata il primo, il secondo doveva essere il nostro rigore. Gli infortuni? Eravamo in grande emergenza. Otto fra indisponibili e squalificati, oltre a Rossetti e Gianluca Esposito che erano febbricitanti ma sono andati lo stesso in panchina”.

VIRTUS FRANCAVILLA-LEONZIO 1-0

VIRTUS FRANCAVILLA (4-3-2-1): Nordi 7; Pino 6, Marino 6.5, Caporale 6.5, Nunzella 6; Folorunsho 7, Vrdoljak 6, Pastore 6 (19′ st Gigliotti 6); Zenuni 6 (28′ st Tchetchoua 5.5), Partipilo 5.5 (28′ st Monaco 5.5); Sarao 6. In panchina: Saloni, De Luca, Cason, Nuccoli. Allenatore: Trocini 6.5.

LEONZIO (3-4-2-1): Pane 6; Aquilanti 6.5, Laezza 6.5, Ferrini 6; De Rossi 6, M. Esposito 6 (18′ st G. Esposito 6), Cozza 6.5 (39′ st Talarico sv), Squillace 6.5; Gammone 6 (29′ st Vitale 6), Russo 6.5; Sainz-Maza 6. In panchina: Maugeri, Polverino, D’Amico, Diara, Rossetti. Allenatore: Torrente 6.

ARBITRO: Colombo 5.

RETI: 2′ st Folorunsho.

NOTE: spettatori 800 circa. Espulso al 43′ st Russo per doppia ammonzione. Ammonito: Sainz-Maza. Angoli: 4-3. Recupero: 2′, 5′.