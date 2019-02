Si allontana pure Follieri

PALERMO – Sembra definitivamente saltata la trattativa per la cessione del Palermo dall’attuale proprietà inglese a Raffaello Follieri.

La trattativa proseguita tutto il giorno pare non avere sortito effetti: le due parti sono distanti e al momento, secondo indiscrezioni, non si vedono ulteriori margini.

Il futuro del club in questo momento resta in bilico: entro il 16 febbraio dovranno essere saldati gli stipendi di dicembre e gennaio. Se non ci saranno fondi in cassa per pagare gli emolumenti, il club sarà deferito e rischia da due a quattro punti di penalizzazione.