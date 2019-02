Sorpresa: c’è Di Grazia

Quattro assenti e una sorpresa. Tra i 21 convocati dal tecnico Andrea Sottil per Catania-Casertana c’è Andrea Di Grazia.

L’esterno d’attacco catanese, protagonista di un lungo braccio di ferro con la società per il mancato rinnovo del contratto in scadenza, è rimasto sin qui a guardare per decisione della dirigenza venendo impiegato una sola volta in Coppa Italia nello scorso luglio contro il Como.

Poi più nulla sino alla chiamata odierna. Dopo il ritorno di Marchese, ecco dunque riaffacciarsi in gruppo un altro elemento rimasto fuori dal progetto tecnico per tutta la prima parte del campionato.

La convocazione di Di Grazia, che è un under e quindi non ha problemi di inserimento in lista, è stata propiziata anche dalla perdurante indisponibilità di Vincenzo Sarno, bloccato da una contrattura muscolare accusata dopo l’impiego in Coppa Italia contro il Catanzaro.

Torna tra i convocati Marotta, che giocherà titolare nel 4-3-3 in cui si rivedranno dal 1′ Lodi e Carriero a centrocampo. Restano out Rizzo (rientro previsto per la prossima settimana), Llama e Ciancio (tempi più lunghi per entrambi).

Questa la lista completa dei convocati. Portieri: 12 Matteo Pisseri, 1 Guido Pulidori. Difensori: 4 Ramzi Aya, 17 Joel Baraye, 26 Luca Calapai, 28 Andrea Esposito, 3 Dragan Lovric, 15 Giovanni Marchese, 5 Tommaso Silvestri. Centrocampisti: 6 Federico Angiulli, 27 Marco Biagianti, 21 Rosario Bucolo, 30 Giuseppe Carriero, 10 Francesco Lodi, 19 Kalifa Manneh. Attaccanti: 14 Fran Brodic, 11 Davis Curiale, 25 Andrea Di Grazia, 32 Matteo Di Piazza, 8 Michael Liguori, 9 Alessandro Marotta.