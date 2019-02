Il Catania ritrova Rizzo

Il Catania ritrova Giuseppe Rizzo. Fuori causa dal derby di Siracusa a causa di problemi muscolari, il centrocampista rossazzurro ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, messosi subito al lavoro dopo il derby di Trapani in vista della sfida di domenica in casa contro la Paganese.

Previsioni rispettate, dunque, per il mediano messinese, che è a disposizione di Sottil e verrà convocato per la partita di domenica. Atteso al rientro anche il giovane Liguori, out mercoledì perché febbricitante.

Da valutare la situazione di Sarno, afflitto da noie muscolari. Restano fuori causa Ciancio, Llama, Lovric e Di Grazia.