Catania-Viterbese il 3 aprile

Si giocherà mercoledì 3 aprile, alle 14.30, Catania-Viterbese, recupero valido per la nona giornata del girone C del campionato di Serie C.

Paradossalmente, dunque, etnei e laziali disputeranno la gara di ritorno prima della partita di andata, originariamente in programma il 27 ottobre.

La squadra etnea, intanto, continua a lavorare in vista della sfida interna di domenica con la Paganese, ultima della classe dopo l’esclusione del Matera dal campionato.

Sottil sta valutando il modulo da utilizzare e potrebbe ruotare qualche uomo nell’undici di partenza visto che si tratta del terzo impegno in otto giorni.

Sabato alle 15 è in programma la seduta di rifinitura, seguita dalle convocazioni e dal ritiro pre gara.