Due tiri, due gol: e la Sicula va

La Sicula Leonzio batte la Vibonese in una partita facile da raccontare: un gol nel primo tempo e un gol nel secondo. Nient’altro. In una sfida tremendamente povera di occasioni, le due create dalla squadra di Torrente bastano e avanzano per abbattere un’avversaria che per classifica prometteva molto di più.

Passano pochi secondi e Gammone spara alto dal centro dell’area. Un minuto e un tiro sembrano una buona media. Invece la gara, pur con ritmi discreti, non offre pericoli fino al 35′, quando Marano si inventa una giocata formidabile: sombrero con il destro e botta vincente di sinistro. Un lampo, quello del centrocampista, che rimane figlio unico fino all’intervallo.

Difficile annoiare di più, ma la ripresa è ancora peggio, perché i ritmi che già si abbassano vengono pure spezzati da dieci-sostituzioni-dieci nel deserto di conclusioni in porta. Si arriva così al minuto 37: fallo in area su Squillace e rigore trasformato da Miracoli. Nemmeno con l’aiuto dell’arbitro, che dispone 6′ di recupero, le due squadre si fanno del male. E la Leonzio incamera tre punti senza nemmeno dannarsi.