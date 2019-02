Il Catania perde Calapai

Il Catania perde Luca Calapai. Gli esami clinici ai quali si è sottoposto il laterale destro, uscito nel secondo tempo della partita con la Paganese, hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra.

Calapai salterà almeno le prossime due partite, quella in trasferta con la Viterbese e la successiva in casa col Potenza.

Notizie positive, invece, per Vincenzo Sarno, fermo dalla gara di Coppa Italia con il Catanzaro. L’esterno d’attacco ha sostenuto i primi test in gruppo e potrebbe essere convocato per la gara di domenica prossima.