Troppo vento, a Siracusa non si gioca

SIRACUSA – Il forte vento di queste ore ha danneggiato a Siracusa anche lo stadio Nicola De Simone. I tecnici del Comune e la società hanno deciso che non sussistono le condizioni per disputare oggi l’incontro di calcio, valevole per la 28^ giornata di Serie C, Girone C, fra la squadra di casa e il Rieti.

“A seguito della verifica effettuata in sito – si legge nella relazione – a cause delle forti raffiche di vento, è avvenuto il distacco di parti di elementi del controsoffitto della pensilina insistente sulla tribuna centrale e altre sono in procinto di farlo. Le parti già staccate risultano precipitate all’interno dell’impianto sportivo”.

“Considerate il perdurare delle avverse condizioni meteo, allo stato attuale, non potendosi garantire la sicurezza sia degli spettatori, sia degli addetti alla manifestazione sportiva, non sussistono le condizioni minime di sicurezza sia per gli spettatori, sia per gli atleti, fino a successiva verifica tecnica da effettuare alla fine dei fenomeni meteorologici”.