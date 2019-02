Il Trapani è in semifinale di Coppa Italia di Serie C. I granata battono il Potenza, prossimo avversario del Catania in campionato, nei quarti di finale e staccano il pass per il turno seguente, nel quale affronteranno la vincente della sfida tra Pisa e Viterbese.

Sfida equilibrata e con emozioni sporadiche. La produzione offensiva del Trapani nel primo tempo è affidata ai tentativi di Corapi, Nzola e Toscano, i cui tiri però non inquadrano mai la porta avversaria.

Per gli ospiti è invece Emerson a provarci con due punizioni sulle quali si fa trovare pronto il portiere Ferrara.

Nella ripresa, a parte la girandola di cambi, succede poco per lungo tempo. A decidere l’incontro è proprio una sostituzione.

A un minuto dalla fine, Evacuo, entrato al posto di Mastaj a un quarto d’ora dalla fine, incorna un traversone dalla sinistra mandando il pallone a fil di palo e regalando alla sua squadra la qualificazione alle semifinali.