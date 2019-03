Giornata rossazzurra a quota 6.822

E’ salito a quota 6.822 il numero di biglietti sin qui staccati per la “Giornata rossazzurra”, indetta dal Catania in occasione della partita interna con la Juve Stabia, in programma domenica alle 14.30 al Massimino.

Come facilmente preventivabile, i ritmi della prevendita sono in crescita, complice la decisione del tifo organizzato di tornare allo stadio dopo l’incontro avuto con il patron Nino Pulvirenti.

In giornata si sono registrate code nei punti in cui è possibile comperare i biglietti e qualche rallentamento. Per agevolare l’acquisto, il Catania ha deciso di aprire i botteghini del Massimino venerdì e sabato, dalle 9 alle 19.

Il club, come noto, ha previsto riduzioni per particolari categorie: gli under 12 (nati dopo il 17/3/2006), gli over 60 (nati prima del 18/3/1959) e le donne pagheranno 3,50 euro nelle curve, in tribuna B e in tribuna A.

I prezzi a tariffa piena saranno invece i seguenti: 6,50 euro in curva, 11,50 in tribuna B, 22 in tribuna A, 33 in tribuna elite.