Palermo, la vetta è a un punto

PALERMO – Il Palermo supera il Carpi con un netto 4-1 e si porta a una sua lunghezza dalla capolista Brescia. Doppietta di Nestorovski e gol di Falletti e Puscas. Per il Carpi rete di Mustacchio, il migliore della formazione di Castori, ultima in classifica. I rosanero la sbloccano presto, chiudono il primo tempo in vantaggio di due reti, poi rischiano di complicarsela, ma l’eccessivo nervosismo del Carpi, che porta a due ingenue espulsioni, spianano la strada ai padroni di casa.

Si comincia e il Palermo sfiora subito il gol con Puscas che su cross di Falletti da destra gira e rete e trova la pronta respinta di Piscitelli. Rosanero costantemente in avanti e in gol all’11’ con Falletti che, su sponda di testa di Nestorovski, infila il portiere avversario con un destro preciso da dentro l’area.

Al 15′ il raddoppio: Falletti ruba palla e avanza in contropiede, palla a Nestorovski che si porta la palla sul destro e lo infila all’angolino. Al 18′ Piscitelli evita il tris salvandosi in angolo su conclusione di Puscas. Al 44′ si vede il Carpi con Mustacchio che salta Brignoli uscito sulla destra, calcia in porta e trova la deviazione di Bellucci che spazza via.

Comincia la ripresa e il Carpi la riapre subito con Mustacchio che servito da Piscitella sopra Brignoli con un sinistro preciso. Al 14′ il Carpi ha l’occasione per il pari: Mustacchio va via sua sinistra, crossa in mezzo per lo sloveno su quale si avventa Brignoli che riesce a respingere.

Al 25′ Carpi in dieci per l’espulsione di Pasciuti che prende un giallo dopo un fallo su Jajalo, protesta e arriva il rosso. Al 38′ rosso anche Kresic che gia’ ammonito protesta ingenuamente per un corner. Al 41′ il 3-1 con un destro di Puscas deviato da Poli. Al 42′ il 4-1 di Nestorovski che sfrutta un prezioso assist di Puscas.

PALERMO-CARPI 4-1 (2-0)

PALERMO (4-4-2): Brignoli 5.5; Rispoli 6, Bellusci 7, Rajkovic 6, Aleesami 6; Falletti 6.5 (42′ pt Fiordilino 6), Murawski 6 (13′ st Haas 6), Jajalo 6; Trajkovski 6.5; Puscas 6.5, Nestorovski 7 (43′ st Moreo sv). In panchina: Pomini, Alastra, Accardi, Gunnarsson, Lo Faso, Ingegneri, Chochev, Fiordilino, Szyminski, Pirrello. Allenatore: Stellone 6.5 CARPI (4-4-2): Piscitelli 6; Poli 5.5, Kresic 4.5, Sabbione 5, Rolando 5.5; Jelenic 6, Pasciuti 4.5, Di Noia 5.5, Piscitella 6 (27′ st Vitale 6); Mustacchio 6.5 (40′ st Marsura sv), Arrighini 5.5 (13′ st Vano 5). In panchina: Serraiocco, Colombi, Pezzi, Buongiorno, Concas, Romairone, Saric, Crociata. Allenatore: Castori 5.5.

ARBITRO: Massimi 5.5.

RETI: 11′ pt Falletti, 15′ pt, 42′ st Nestorovski, 1′ st Mustacchio, 41′ st Puscas.

NOTE: giornata di sole, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 9.330. Espulsi al 25′ st Pasciuti, al 38′ st Kresic, entrambi per doppia ammonizione. Ammoniti: Kresic, Jelenic, Rajkovic, Di Noia, Pasciutti, Fiordilino, Vano. Angoli: 7-1. Recupero: 3′; 4′.