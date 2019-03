Siracusa, qualcosa si muove

Punto prezioso del Siracusa sul campo del Bisceglie, concorrente nella corsa alla salvezza. Finisce 0-0, con un primo tempo più movimentato e una ripresa di contenimento da parte della squadra di Raciti.

Non c’è Catania, così ci pensa Vazquez a costruire pericoli: suo al minuto 16 il tiro che costringe Cerofolini alla deviazione in angolo. Ancora lui 10′ più tardi colpisce di testa ma non sfonda.

Il Bisceglie si fa vedere a inizio secondo tempo con Longo: Crispino sventa. La partita si addormenta e per la squadra di Raciti finalmente la classifica si muove.