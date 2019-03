Si rivede Esposito

Primo allenamento settimanale per il Catania e primi test in gruppo per Andrea Esposito. Il centrale difensivo, fermatosi per un infortunio muscolare nella gara di Viterbo, sta meglio e potrebbe tornare tra i convocati per la trasferta di domenica contro la Reggina.

In riva allo Stretto, Novellino dovrà fare a meno di Manneh, impegnato con la nazionale del Gambia nelle qualificazioni della Coppa d’Africa, ma ritrova Rizzo, che ha scontato la squalifica.

A Viareggio, intanto, si mette in luce Emanuele Pecorino. L’attaccante della Berretti rossazzurra, aggregato al Milan per la Viareggio Cup, ha siglato con un gran sinistro all’incrocio l’1-0 nella gara degli ottavi di finale finita poi 6-4 per i belgi ai rigori dopo che i rossoneri si erano trovati avanti 2-0 a un quarto d’ora dalla fine.