Di Piazza prende la mira

Cinque reti in un’ora di gioco per il Catania. La consueta partitella infrasettimanale svolta a Torre del Grifo ha visto in evidenza Di Piazza, autore di una doppietta. A segno anche Esposito, ormai recuperato, Valeau e Marotta.

Per la trasferta di Reggio Calabria, Novellino avrà dunque tutti a disposizione, eccetto Di Grazia, infortunato, e Manneh, impegnato in Coppa d’Africa con la nazionale del Gambia.

Al Granillo, i rossazzurri potranno contare sui loro sostenitori: la trasferta è stata autorizzata per i possessori di tessera del tifoso (biglietti acquistabili al prezzo di 5 euro più diritti di prevendita sino alle 19 di sabato).