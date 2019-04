Baraye si ferma

Si ferma anche Baraye. Già privo degli squalificati Curiale, Silvestri e Marotta e degli infortunati Biagianti, Bonaccorsi e Di Grazia, il Catania perde anche il mancino senegalese per la sfida interna col Bisceglie, domenica al Massimino.

Il laterale sinistro, come anticipato venerdì sera nel corso di Sport Sicilia Preview su Telecolor, è alle prese con la pubalgia e quindi, dopo averlo lasciato in panchina nel recupero infrasettimanale con la Viterbese, Novellino ha deciso di non forzarne l’impiego.

Il tecnico dei rossazzurri ha dunque convocato solo 20 elementi lasciando a casa pure Angiulli, reduce da una prestazione molto negativa contro la Viterbese tanto da essere stato sostituito dopo 37 minuti, e prepara più di una novità nell’undici che affronterà il Bisceglie. In rialzo le quotazioni di Esposito, Sarno e Brodic, previsti ritocchi in tutti i reparti.

Questa la lista completa dei convocati. Portieri: 33 Lorenzo Bardini, 12 Matteo Pisseri. Difensori: 4 Ramzi Aya, 26 Luca Calapai, 28 Andrea Esposito, 3 Dragan Lovric, 15 Giovanni Marchese, 29 Lorenzo Valeau. Centrocampisti: 21 Rosario Bucolo, 30 Giuseppe Carriero, 16 Cristian Llama, 10 Francesco Lodi, 19 Kalifa Manneh, 18 Giuseppe Rizzo. Attaccanti: 14 Fran Brodic, 32 Matteo Di Piazza, 8 Michael Liguori, 24 Adis Mujkic, 31 Emanuele Pecorino, 7 Vincenzo Sarno.