Le vespe pungono, Trapani no

Addirittura alla fine c’è l’invasione di campo dei tifosi. Sembra quasi la vittoria della promozione definitiva, questo 2-0 della Juve Stabia nel super scontro con il Trapani. I granata non solo falliscono il sorpasso, ma crollano nella ripresa e finiscono a -4 dalla capolista, solida e capace di resistere al buon primo tempo degli avversari.

In un’atmosfera infernale le due squadre sono nervose, ma non per questo timide: dopo 9′ è Canotto a inaugurare le occasioni con un’incursione neutralizzata da Dini, dall’altra parte è Nzola a spaventare la difesa con le sue scorribande sulla destra. La partita si riscalda tra il 26′ e il 32′: in sequenza la conclusione di Evacuo di poco fuori, un gol di Canotto annullato per fuorigioco e la traversa colpita da Calò.

Canotto è scatenato: ci vuole una gran parata di Dini in chiusura di tempo per arginare un’azione personale strepitosa. Nella ripresa ci provano ancora Evacuo e Corapi, poi la svolta: è il minuto 65′, Elia dopo una lunga discesa crossa al centro per Carlini che di testa batte il portiere. Il Trapani si lancia all’attacco e viene infilzato per la seconda volta: Paponi recupera palla e serve Canotto, che con una finta manda al bar Dini.

C’è poco tempo e la squadra di Italiano qualcosa lo tenta, ma a parte una botta di Toscano da lontano non riesce a spremere granché. Ora è sotto di 4 punti, e i rimpianti non sono pochi.