Siracusa scatenato: arriva il tris

Metamorfosi Siracusa. Ancora tre punti per una squadra clamorosamente risorta dopo un campionato percorso a lentezza pachidermica, per un totale di nove nelle ultime tre partite (una delle quali vinta a tavolino col Matera).

Addirittura contro la Vibonese finisce 3-0, in una gara che fino a 20 minuti dalla fine non si era ancora sbloccata: il gol di Bertolo apre la strada, poi arrivano quelli di Vazquez e Catania. E la salvezza diretta è più vicina.

Parte bene la squadra di Raciti: dopo 2′ il diagonale di Catania viene respinto dal portiere. La Vibonese assume in fretta il controllo e ci prova da fuori, ma di occasioni vere se ne vedono poche, nonostante l’iper attività di Vazquez in attacco.

Ci vuole un difensore per schiodare il risultato dallo 0-0: è il 26′ della ripresa, Turati la mette al centro e Bertolo di testa trova il vantaggio. Passano 8′ e si materializza il raddoppio: in un colpo solo rigore, espulsione di Malberti e gol di Vazquez. Troppo per i ragazzi di Orlandi. Che concedono anche il tris, segnato dal solito Catania. Game, set e match.