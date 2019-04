Novellino ritocca il Catania

Sono 22 i convocati dal tecnico del Catania, Walter Novellino, per la trasferta di Francavilla.

Nessuna sorpresa nella lista diramata dal club. Restano a casa Biagianti e Baraye: il primo, che in un primo momento si era pensato di portare comunque al seguito della squadra per fare gruppo, resterà a Catania per perfezionare il recupero dall’infortunio al polpaccio; il secondo è fuori causa per la pubalgia.

Novellino ritrova dopo la squalifica Silvestri, Marotta e Curiale e valuta il ritorno alla difesa a tre. Pisseri è pronto a riprendersi il posto tra i pali dopo averlo ceduto a Bardini per una settimana, novità in arrivo anche a centrocampo e in attacco. Fa parte del gruppo pure Emanuele Pecorino, il giovane millennial che ha debuttato in prima squadra domenica scorsa contro il Bisceglie.

Questa la lista completa dei convocati. Portieri: 33 Lorenzo Bardini, 12 Matteo Pisseri. Difensori: 4 Ramzi Aya, 26 Luca Calapai, 28 Andrea Esposito, 3 Dragan Lovric, 15 Giovanni Marchese, 5 Tommaso Silvestri, 29 Lorenzo Valeau. Centrocampo: 21 Rosario Bucolo, 30 Giuseppe Carriero, 16 Cristian Llama, 10 Francesco Lodi, 19 Kalifa Manneh, 18 Giuseppe Rizzo. Attaccanti: 14 Fran Brodic, 11 Davis Curiale, 32 Matteo Di Piazza, 8 Michael Liguori, 9 Alessandro Marotta, 31 Emanuele Pecorino, 7 Vincenzo Sarno.