Delio debutta, il Palermovski si salva

LIVORNO – Finisce 2-2 tra Livorno e Palermo e per come si era messa alla fine dei primi quarantacinque minuti si potrebbe parlare di un punto guadagnato per la squadra di Breda. In realtà la formazione del neo tecnico Delio Rossi era passata in vantaggio nell’unica azione in cui era riuscita a entrare in area, procurandosi un penalty trasformato al 41′ da Nestorovski.

Abile la formazione di casa a non perdere la testa, continuando a fare il proprio gioco al rientro in campo e a ribaltare il risultato in meno di 10′. Al 28′ il Livorno pareggia: Raicevic spizzica di testa lasciando proseguire la traiettoria per Diamanti che dalla trequarti, vedendo Brignoli fuori dai pali, scaglia il suo potente sinistro che non perdona.

Il Livorno appare in furore agonistico e alla mezzora ci prova con Gori defilato a sinistra, il suo mancino è però fuori misura e troppo debole. Il Palermo appare in difficoltà mentre il Livorno ha guadagnato fiducia e al 37′ arriva il 2-1 con Raicevic che incorna di testa su cross da fuori di Luci. Il Palermo non ci sta, avanza, e su una disattenzione di casa riesce a pervenire al 2-2 con Trajkoski da poco entrato in campo, per il 2-2 finale.

LIVORNO-PALERMO 2-2

Livorno (3-4-1-2): Zima 6; Gonnelli 6.5, Di Gennaro 6.5, Boben 6.5; Valiani 6 (27′ st Kupisz sv), Agazzi 6.5, Luci 7, Gasbarro 5.5 (25’st Eguelfi sv); Diamanti 7.5; Murilo 5 (15′ st Raicevic 6.5), Gori 6. In panchina: Crosta, Baiocco, Fazzi, Dainelli, Bogdan, Soumaoro, Rocca, Giannetti, Dumitru. Allenatore: Breda 6.5.

Palermo (3-4-1-2): Brignoli 6; Rispoli 6 (33’st Szminski sv), Bellusci 6, Rajkovic 6; Aleesami 6, Murawski 6, Jajalo 6, Fiordilino 6 (38’st Trajkovski 6.5); Moreo 6; Falletti 6, Nestrorovski 6 (25′ st Puscas 6). In panchina: Pomini, Alastra, Accardi, Gunnarsson, Ingegneri, Mazzotta, Pirrello, Lo Faso. Allenatore: Rossi 6.

Arbitro: Di Paolo 6.

Reti: 41′ pt Nestorovski (rig), 28′ st Diamanti, 37′ st Raicevic, 44′ st Trajkovski.

Note: giornata primaverile, terreno in buone condizioni, spettatori 6.541 (di cui 4.174 abbonati) per un incasso totale di 59.795,05 euro. Espulso al 41′.pt il team manager del Livorno Igor Protti per proteste. Espulso Bellusci al 47′ st per gioco violento. Ammoniti Gonnelli, Gori, Fiordilino. Angoli: 3-3. Recupero: 3′; 6′.