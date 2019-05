Il Palermo resta in corsa

ASCOLI PICENO – Il Palermo passa al Del Duca, si porta a -1 dal Lecce, secondo e costretto a osservare un turno di riposo, e continua a sperare nella promozione diretta in A (si deciderà tutto negli ultimi 90′) al termine di una gara vivace soltanto nella ripresa.

L’andamento del match è molto lento. La prima azione degna di nota arriva al 12′ con un colpo di testa di Puscas che finisce fuori di poco. L’Ascoli ci prova con con Ciciretti, ma Brignoli para senza troppi problemi.

Nella ripresa i padroni di casa sembrano più vivaci, ma all’11’ tocca a Lanni salvare su un tiro ravvicinato di Moreo. Il Palermo passa allo scoccare dell’ora di gioco con Moreo al termine di una bella cavalcata sulla fascia di Szyminski.

Il Picchio pareggia tre minuti dopo con Addae, che insacca con la punta del piede un cross di Casarini dalla sinistra. I rosanero hanno bisogno dei tre punti e ci riprovano con Moreo (35′) e poi con Rajkovic senza fortuna.

Il gol decisivo arriva a quattro minuti dallo scadere con Haas, che trafigge Lanni sfruttando una bella finta di Jajalo.

ASCOLI-PALERMO 1-2

Ascoli (4-4-2): Lanni 6; Laverone 6, Valentini 6, Padella 6, D’Elia 6; Cavion 6, Addae 6.5 (32′ st Frattesi sv), Casarini 6, Chajia 6 (42′ st Coly sv); Ciciretti 6, Ardemagni 6. In panchina Milinkovic Savic, Scevola, Rubin, Troiano, Baldini, Iniguez, Ganz, Quaranta, Andreoni, Ngombo. Allenatore: Vivarini 6.

Palermo (4-3-3): Brignoli 6; Szyminski 6, Bellusci 6, Rajkovic 6, Mazzotta 6 (50′ st Aleesami sv); Murawski 6 (25′ st Fiordilino sv), Jajalo 7, Haas 6.5; Moreo 7, Puscas 6 (32′ st Falletti sv), Trajkovski 6. In panchina Pomili, Rispoli, Accardi, Gunnarsson, Lo Faso, Ingegneri, Pirrello. Allenatore: Rossi 6

Arbitro: Forneau di Roma 6

Reti: 15′ st Moreo, 18′ st Addae, 41′ st Haas.

Note: pomeriggio piovoso, terreno in buone condizioni. Spettatori 6.541 (abbonati 3.571, paganti 2.970 ) per un incasso di 45.543,18 euro. Ammoniti Moreo, Rajkovic, Jajalo, Casarini. Angoli 4-2. Recupero: 0′; 6′.