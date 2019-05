Gol all’89’: il Catanzaro è fuori

Il Catanzaro è fuori dai play off di Serie C. Un gol al minuto 89 tramortisce la squadra di Auteri, che nel finale di campionato aveva strappato il terzo posto al Catania. Il Feralpisalò dopo l’1-0 dell’andata strappa il 2-2 quasi a tempo scaduto e passa il turno.

I calabresi attaccano per gran parte del primo tempo, ma non trovano spiragli e al 34′ è la squadra lombarda a segnare con un sinistro di Pesce all’incrocio dei pali. All’inizio della ripresa arriva il pareggio: De Risio da lontano fulmina De Lucia. Passa un quarto d’ora e il Catanzaro trova la rete del sorpasso, una spizzata di testa di Fischnaller sul cross di Celiento.

Poi il finale che ammutolisce i tifosi di casa: Catanzaro in 10 per l’infortunio di Figliomeni e Feralpi che dopo tre minuti ne approfitta per colpire: Legati inzucca e regala la qualificazione alla squadra di Zenoni.