Serie B, i play out vanno fatti

ROMA – Il Collegio di garanzia dello sport, presieduto da Giuseppe Albenzio, ha stabilito che i play out di Serie B devono essere effettuati: si affronteranno Salernitana e Foggia, quart’ultima e quint’ultima classificate nel campionato cadetto dopo la retrocessione all’ultimo posto in classifica del Palermo per illecito amministrativo.

Il presidente della Lega B, Mauro Balata, a seguito del decreto pubblicato dal Tar del Lazio lo scorso 23 maggio e del parere emesso oggi dal Collegio di garanzia dello Sport, ha dunque disposto lo svolgimento delle gare dei play out del campionato Serie B 2018/19. Balata, informa la Lega cadetta, ha poi convocato per il giorno 30 maggio il Consiglio direttivo.