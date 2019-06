Trapani-Catania 1-1

Formazioni ufficiali Trapani-Catania.

Trapani (4-3-3): Dini, Costa Ferreira, Scognamillo, Taugourdeau, Ramos, Aloi, Toscano, Corapi, Ferretti, Nzola, Tulli. In panchina 27 Ferrara, 22 Cavalli, 21 Garufo, 18 Scrugli, 13 Mulè, 2 Da Silva, 26 Lomolino, 34 Franco, 16 D’Angelo, 29 Girasole, 9 Evacuo, 33 Fedato. All. Italiano.

Catania (4-3-3): Pisseri, Aya, Silvestri, Esposito, Baraye, Rizzo, Lodi, Llama, Sarno, Di Piazza, Manneh. In panchina 33 Bardini, 26 Calapai, 3 Lovric, 15 Marchese, 29 Valeau, 30 Carriero, 27 Biagianti, 21 Bucolo, 6 Angiulli, 9 Marotta, 11 Curiale, 14 Brodic. All. Sottil.

Arbitro: Sozza di Seregno.