Piacenza in finale col brivido

Pisa-Triestina e Piacenza-Trapani saranno le due finali dei play off di Serie C. E’ questo il verdetto dei match di ritorno del secondo turno dei play off di Serie C.

Il Piacenza, pur sconfitto davanti al proprio pubblico per 2-1 dall’Imolese, ha superato il turno in virtù del successo 2-0 in casa degli imolesi nella sfida d’andata. Ospiti in vantaggio con un tocco sotto misura di Rossetti al 12′ e raggiunti tre minuti più tardi da un colpo di testa di Ferrari. Inutile la rete di Giovinco su rigore a cinque minuti dalla fine del match.

La Triestina, che aveva pareggiato 1-1 in casa del Feralpisalò, ha battuto i bresciani grazie ai gol di Costantino, su rigore al quarto d’ora, ed al raddoppio nel finale della ripresa del “diablo” Granoche dopo un duetto con lo stesso Costantino.

Nell’ultima sfida, il Pisa, già forte del 3-2 in casa dell’Arezzo, si è aggiudicato anche il match ritorno grazie al gol di Izzillo, autore di un preciso destro insaccatosi all’angolino.

I TABELLINI

PIACENZA-IMOLESE 1-2

Piacenza (4-3-3): Fumagalli 6; Corsinelli 6.5 (32′ st Bachini sv), Pergreffi 5.5, Bertoncini 4.5, Barlocco 6 (45′ st Cauz sv); Nicco 6 (35′ pt Corradi 6), Della Latta 6.5, Marotta 6; Di Molfetta 6.5, Ferrari 6.5 (45′ st Perez sv), Terrani 6 (32′ st Corazza sv). In panchina: Calore, Calzetta, Silva, Sylla, Sestu, Mulas. Allenatore: Arnaldo Franzini 7

Imolese (4-3-1-2): Rossi 6.5; Sciacca 6.5, Checchi 6.5, Carini 7, Fiore 6 (20′ st Varutti 6.5); Mosti 6 (11′ st Giovinco 6.5), Carraro 5.5, Gargiulo 5.5; Hraiech 6 (11′ st Bensaja 6.5); Rossetti 6.5 (1′ st De Marchi 6), Lanini 6 (1′ st Cappelluzzo 6). In panchina: Turrin, Tissone, Valentini, Giannini, Zucchetti, Boccardi. Allenatore: Alessio Dionisi 7

Arbitro: Meraviglia di Pistoia 6.5

Reti: 12′ pt Rossetti, 15′ pt Ferrari, 40′ st Giovinco (rig.)

Note: stadio esaurito con 6370 paganti di cui 46 ospiti. Espulso al 38′ st Bertoncini per doppia ammonizione. Ammoniti: Corradi, Checchi, De Marchi, Cappelluzzo. Angoli: 3-3. Recupero pt 1′, st 4′.

TRIESTINA-FERALPISALO’ 2-0

Triestina (4-4-2): Offredi 7.5; Formiconi 6.5, Codromaz 7 (33′ s.t. Malomo 6), Lambrughi 6.5, Frascatore 6.5; Petrella 6 (15′ s.t. Mensah 6.5), Steffe’ 6.5, Coletti 7, Procaccio 7.5 (33′ s.t. Beccaro 6); Granoche 7.5, Costantino 7.5 (41′ s.t. Maracchi 6). In panchina: Boccanera, Libutti, Pizzul, Gubellini, Hidalgo, Bariti, Bolis. Allenatore: Pavanel 7.

Feralpisalò (4-2-3-1): Livieri 5.5; Vita 6, Canini 5.5 (23′ s.t. Tantardini 5.5), Legati 5.5, Contessa 5.5; Magnino 6, Pesce 6; Mattia Marchi 6 (10′ s.t. Ferretti 6), Magnino 5.5, Scarsella 5 5; Caracciolo. In panchina: Arrighi, De Lucia, Mordini, Giani, Dametto, Ambro, Ferretti, Altare, Hergheligiu, Guidetti, Miceli. Allenatore: Zenoni 5.5

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido 6.5

Reti: 16′ pt Costantino (rig.), 39′ st Granoche.

Note: spettatori 8.951 paganti. Espulso Scarsella 48′ st per proteste. Ammoniti Magnino, Caracciolo, Frascatore, Offredi. Angoli: 6-5. Recupero 2′ e 5′.

PISA-AREZZO 1-0

Pisa (4-3-1-2): Gori 7; Birindelli 6, De Vitis 6, Benedetti 6, Lisi 5.5; Marin 5.5, Gucher 6, Di Quinzio 6; Minesso 6 (25’st Izzillo 7); Masucci 5.5 (28’st Moscardelli 6.5), Marconi 5.5 (25’st Pesenti 6). In panchina: D’Egidio. Kucich, Brignani, Buschiazzo, Masi, Verna, Meroni, Liotti, Gamarra. Allenatore: D’Angelo 6.

Arezzo (4-3-1-2): Pelagotti 6; Luciani 6, Pinto 6, Pelagatti 6, Sala 6 (41’st Rolando sv); Buglio 6 (12’st Benucci 6), Foglia 6, Serrotti 6.5; Belloni 6; Cutolo 6, Brunori 6. In panchina: Bertozzi, Zappella, Sereni, Zini, Basit, Persano, Burzigotti, Tassi, Borghini. Allenatore: Dal Canto 6 Arbitro: Ayroldi di Molfetta 6

Rete: 41′ st Izzillo

Note: serata calda, terreno in ottime condizioni. Spettatori paganti 9.477 per un incasso 141.408 euro. Ammoniti: Foglia, Benedetti e Lisi. Angoli 3-3. Recupero: 2′; 5′.