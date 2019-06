Il Catania ritrova la voce. Ponendo fine a un lungo silenzio stampa durato per tutti i play off e ancora in corso, la società rossazzurra ha annunciato che “a breve l’amministratore delegato Pietro Lo Monaco terrà una conferenza stampa nel corso della quale saranno analizzati i temi principali relativi al recente passato, al presente ed al futuro del Calcio Catania”.

Dopo essere intervenuto in giornata per smentire un’intervista apparsa su un sito internet, l’ad etneo tornerà quindi a parlare interrompendo un silenzio che stava riempiendo di incognite il futuro del club etneo. E proprio il riferimento “al futuro del Calcio Catania” sembra confermare quanto anticipato, ossia la permanenza di Lo Monaco nei quadri dirigenziali del Catania.

L’incontro con la stampa si terrà nella sala conferenze di Torre del Grifo entro venerdì. La data esatta verrà fissata nel giro di 48 ore.