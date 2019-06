Aya ai saluti

Ramzi Aya è in partenza. Mentre il Catania riordina le idee e perfeziona le pratiche per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, il mercato è già in movimento.

A Torre del Grifo, in attesa di definire allenatore e conseguenti strategie per la prossima annata, si registrano per ora solo movimenti in uscita.

Diversi i giocatori in procinto di lasciare la maglia etnea, a cominciare dai prestiti (Valeau, Carriero e Baraye) e dagli elementi in scadenza di contratto. Tra questi, come anticipato, c’è Ramzi Aya, il rossazzurro più utilizzato durante tutta la stagione (40 presenze per 3.717 minuti giocati più tre gare in Coppa Italia).

Il difensore centrale è in procinto di perfezionare l’accordo raggiunto con il Pisa, neopromosso in Serie B. Aya, che aveva diverse richieste anche in C, lascerà dunque la società etnea, con la quale, prima della conclusione della stagione, non è mai decollata una vera trattativa per il rinnovo.