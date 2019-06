Trapani, arrivano nuovi soci?

TRAPANI – Stamane Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, assieme all’assessore allo Sport Abbruscato e al presidente del Consiglio Comunale Guiana, ha incontrato il numero uno della squadra locale, Francesco Baglio, “nell’ambito delle attività di costante e prudenziale monitoraggio istituzionale poste in essere e da mesi circa le sorti sportive e non del Trapani Calcio”.

Baglio, fa sapere il sindaco in una nota, ha dato rassicurazioni “tanto per gli adempimenti relativi all’onere del pagamento dei dipendenti e giocatori quanto per la prossima iscrizione in B, assolutamente auspicabile”, e “non ha sottaciuto la notizia del possibile ingresso di nuovi partner societari”.

Sabato mattina Tranchida incontrerà invece il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, “con il quale insiste un costante e quotidiano confronto da mesi, per un ulteriore aggiornamento de visu sul complesso quadro sportivo/societario”.