Aya al Pisa

Adesso è pure ufficiale. Ramzi Aya è un giocatore del Pisa. Il difensore romano, in scadenza di contratto col Catania, ha firmato un contratto triennale con la società nerazzurra, neopromossa in Serie B.

Aya lascia gli etnei dopo una sola stagione, trascorsa però protagonista. Il centrale capitolino è stato il giocatore rossazzurro più utilizzato, l’unico a essere sempre andato in campo tra campionato e play off per un totale di 40 presenze, 3.717 minuti giocati e un gol (in casa contro la Vibonese).