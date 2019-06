Serie C al via il 25 agosto

FIRENZE – Prenderà il via domenica 25 agosto 2019, per concludersi il 26 aprile 2020, il prossimo campionato di Serie C, le cui date sono state ufficializzate oggi dalla Lega Pro.

In programma due soste, domenica 29 dicembre 2019 e domenica 5 gennaio 2020. Quattro i turni infrasettimanali (ancora da determinare). Il turno per le festività natalizie è previsto per domenica 22 dicembre.

La stagione della Lega Pro avrà inizio domenica 4 agosto con la prima giornata della fase eliminatoria di Coppa Italia di Serie C. Le altre due giornate della fase eliminatoria si giocheranno l’11 agosto e il 28 agosto.