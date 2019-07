Welbeck in rossazzurro

Nel giorno di Camplone c’è spazio anche per un acquisto. Il Catania ha ufficializzato l’ingaggio a titolo definitivo del centrocampista ghanese Nana Addo Welbeck-Maseko. Contratto biennale.

Nato ad Accra, classe ’94, cittadino italiano, Welbeck è cresciuto nel settore giovanile del Brescia debuttando in A nel 2011 (29 minuti nel 2-2 contro la Fiorentina nell’ultima giornata di campionato).

Dopo un breve passaggio all’Atalanta, Welbeck ha poi giocato nella massima serie con il Krka in Slovenia per due stagioni, con l’Odense in Danimarca per un biennio e con il Mladost in Bosnia-Erzegovina nello scorso campionato.

Giocatore dinamico con doti da incontrista, il nuovo acquisto rossazzurro può giocare da mediano davanti alla difesa o da mezzala.