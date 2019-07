Catania, ceduto Pulidori

Il Catania sfoltisce l’organico in vista del raduno a Torre del Grifo, previsto per domenica. La società etnea ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del portiere Guido Pulidori alla Carrarese.

L’estremo difensore empolese, voluto dal tecnico Sottil che lo aveva avuto con lui a Livorno, lascia quindi i rossazzurri dopo una sola stagione, nella quale non ha mai giocato in campionato totalizzando una sola presenza in Coppa Italia contro il Catanzaro, in una gara non positiva per lui e per la squadra, eliminata in virtù della sconfitta interna per 2-1.

Procede, dunque, il rinnovamento del parco portieri. Il titolare sarà il nuovo acquisto Furlan, ex Catanzaro. Pisseri è invece in uscita (Monopoli e Venezia tra le opzioni).