Marotta se ne va

Alessandro Marotta al Vicenza. Finisce dopo una sola stagione l’avventura in rossazzurro dell’attaccante napoletano, ceduto a titolo definitivo alla società veneta.

Prelevato dal Siena dopo le semifinali play off della scorsa stagione, nelle quali era stato grande protagonista, Marotta con il Catania ha totalizzato 35 presenze e 9 gol rendendosi protagonista di un’annata in calando, cominciata bene, complicatasi con la scenata contro Novellino a Reggio Calabria e conclusasi con sole due reti nelle ultime dieci gare, play off inclusi.