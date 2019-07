Raduno per 27

Sono 27 i giocatori del Catania radunatisi a Torre del Grifo per cominciare la preparazione estiva. Biagianti e compagni, giunti alla spicciolata tra le 17 e le 18, si sono ritrovati in albergo, incontrando in sala meeting lo staff tecnico.

Sono già a disposizione dell’allenatore Camplone i portieri Furlan e Pisseri; i difensori Calapai, Esposito, Noce, Silvestri; i centrocampisti Biagianti, Biondi, Bucolo, Llama, Manneh, Rizzo, Welbeck; gli attaccanti Barisic, Brodic, Catania, Curiale, Di Piazza, Distefano, Liguori, Mujkic, Pecorino, Rossetti, Sarno.

Aggregati al gruppo tre giovani classe 2000, provenienti dal settore giovanile: l’attaccante Alessandro Arena, il difensore Samuele Berti e il centrocampista Andrea Lombardo.

Restano quindi a casa, almeno per ora, Marchese, Ciancio, Lovric e Angiulli, tutti sotto contratto con il club etneo.

Lunedì, giornata in cui si uniranno ai compagni Lodi e il nuovo acquisto Pinto, via agli allenamenti con una doppia seduta.