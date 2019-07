Catania al lavoro

Primo giorno di allenamenti per il Catania a Torre del Grifo. La preparazione estiva dei rossazzurri è cominciata con una doppia seduta agli ordini del tecnico Andrea Camplone per tre ore di lavoro complessive.

Nella seduta mattutina, programmi differenziati per due gruppi: test agli ordini del preparatore Salvatore Lalinga da una parte, esercitazioni in manovra ed elaborazione dei concetti di gioco nell’altra metà campo.

Nel pomeriggio, conclusa la fase di riscaldamento, circuito tecnico e lavoro atletico seguito da una partita a tema con particolare attenzione agli inserimenti. In chiusura, scarico muscolare e recupero in palestra.

In gruppo anche Ciccio Lodi, arrivo in serata per il nuovo acquisto Pinto. Per la comitiva etnea, che ha festeggiato i 18 anni di Emanuele Pecorino, martedì è prevista un’altra doppia seduta.

Intanto la campagna abbonamenti, alle 19 di lunedì, terzo giorno utile, è giunta a quota 249.