Catania, il gruppo si allarga

Si allarga la comitiva rossazzurra al lavoro per la preparazione estiva. Nel secondo giorno di allenamenti a Torre del Grifo altri due elementi si sono aggiunti al gruppo agli ordini di Camplone facendo così salire il totale a 29.

Curiosamente, si tratta di due laterali sinistri difensivi: il primo, in entrata, è Giovanni Pinto, appena prelevato a titolo definitivo dal Parma con contratto biennale; il secondo, in probabile uscita, è Giovanni Marchese, che vanta ancora un anno di contratto con la società etnea ma sembra non rientrare più nel progetto tecnico.

Marchese ha comunque cominciato a lavorare con i compagni in attesa di sviluppi (per lui Lo Monaco ha ipotizzato anche un futuro fuori dal rettangolo di gioco). Restano a casa, tra i giocatori vincolati al Catania, Ciancio, Lovric e Angiulli, per i quali si sta cercando una collocazione o, in alternativa, si valuta la risoluzione consensuale.