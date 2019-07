Alla Sicula un altro ex Catania

Dopo Andrea De Rossi un altro ex del Catania va alla Sicula Leonzio: si tratta di Tino Parisi, laterale destro di 24 anni. Arriva a titolo temporaneo dal Livorno.

Il siracusano è in grado di ricoprire tutti i ruoli della fascia, anche a sinistra. Dopo il settore giovanile del Catania ha vestito la maglia dell’Akragas. Tornato in rossazzurro, ha esordito in Serie B contro il Bari, collezionando in totale 10 presenze nella stagione 2014/15.

L’esperienza di Parisi con il Catania si è conclusa (49 presenze in tre stagioni) nell’estate 2017 quando è passato al Siracusa, con cui ha disputato 31 gare, siglando 4 reti. Nella scorsa stagione il trasferimento al Livorno, prima di un ritorno a gennaio al Siracusa.