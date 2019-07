Coppa Italia: sarà Catania-Fanfulla

Sarà Catania-Fanfulla ad aprire la stagione agonistica 2019-2020 della squadra di Andrea Camplone. E’ stato sorteggiato nel pomeriggio, a Milano, il calendario della Coppa Italia Tim. Esordio ufficiale il 4 agosto per gli etnei che al Massimino dovranno vedersela contro la squadra di Lodi militante nel campionato di Serie D.

In caso di passaggio del turno, l’11 agosto, il Catania dovrà vedersela contro il Venezia, appena ripescato in Serie B in seguito alla vicenda giudiziaria del Palermo. Eventuale terzo turno, il 18 agosto, a Parma. L’altra siciliana di Serie C, il Trapani, entrerà in scena l’11 agosto ed affronterà la vincente di Piacenza-Viterbese.

Alla competizione partecipano 78 società (tutte le ammesse ai Campionati di Serie A e Serie B, 29 Società segnalate dalla Lega Pro e 9 dalla Lega nazionale dilettanti), che saranno posizionate in un tabellone di tipo tennistico con posti dal n. 1 al n. 78.

Le otto società teste di serie (Atalanta, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Torino) faranno il loro ingresso nel tabellone a partire dagli ottavi di finale. Finale il 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma.