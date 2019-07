Dall’Oglio, è tempo di Catania

Jacopo Dall’Oglio al Catania. Poteva succedere lo scorso anno, accade adesso. Il centrocampista milazzese, già nel mirino della società etnea qualche tempo fa, è un nuovo giocatore rossazzurro.

Dall’Oglio, 27 anni, arriva dal Brescia, club con il quale ha collezionato 67 presenze e 3 gol negli ultimi quattro campionati (17 presenze e una rete nella scorsa stagione, conclusasi con la promozione in A). Il giocatore, giunto nella tarda mattinata a Torre del Grifo, ha firmato un contratto triennale.

Cresciuto nel settore giovanile della Reggina sino a debuttare in Serie B nel maggio del 2011, il nuovo acquisto degli etnei ha successivamente giocato in Lega Pro con Pavia e Barletta per poi tornare a Reggio Calabria, esperienza, quest’ultima, interrottasi nel 2014-2015 a causa di problemi con la tifoseria dopo un applauso ironico rivolto al pubblico in occasione di una sostituzione durante una sfida interna con il Foggia.

Dall’Oglio, che nell’aprile del 2016 ha subito un intervento in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, può giocare da mediano o da mezzala.