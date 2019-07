E’ tornato Mazzarani

Giornata di novità, ma anche di ritorni a Torre del Grifo. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Jacopo Dall’Oglio, il Catania ha formalizzato un’altra operazione nell’aria ormai da giorni: il ritorno di Andrea Mazzarani.

Il centrocampista romano, 29 anni, ingaggiato a titolo definitivo con contratto biennale, rimette la maglia rossazzurra dopo una stagione in B con la Salernitana (16 presenze e 1 gol).

Mazzarani aveva già giocato con gli etnei nel biennio 2016-2018: 66 presenze con 17 reti, concluse in modo amaro con il rigore decisivo fallito nella semifinale di ritorno dei play off contro il Siena.

Il capitolino ha cominciato la sua carriera debuttando tra i professionisti con la maglia della Cisco Roma e mettendosi in evidenza anche nelle Nazionali giovanili: nel 2009 è stato argento agli Europei Under 19 in Repubblica Ceca ed ai Giochi del Mediterraneo a Pescara e ha partecipato ai Mondiali Under 20 in Egitto.

Mazzarani ha trascorso nove stagioni, otto delle quali consecutive, tra la massima serie e il torneo cadetto, militando nell’Udinese, nel Crotone, nel Modena, nel Novara (un gol in A nel 2011/12, contro il Palermo), nella Virtus Entella e nella Salernitana: al suo attivo ha 305 partite da professionista e 60 gol.

Come Dall’Oglio e l’altro nuovo acquisto Di Molfetta, Mazzarani si è già aggregato al gruppo in giornata svolgendo il primo allenamento agli ordini di Camplone.